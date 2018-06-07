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Число жертв извержения в Гватемале выросло до 99

Последствия самого мощного за последние годы извержения вулкана Фуэго затронули почти два миллиона человек. В стране продолжается траур. Нынешнее извержение стало вторым с начала года. Первое произошло в начале января.

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