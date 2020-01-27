Число жертв коронавируса увеличилось до 80 человек

В Китае за сутки количество заразившихся новым коронавирусом увеличилось на треть. Инфицированных уже почти 2800 человек. Погибших 80. Ухань по-прежнему закрыта, въехать и выехать из города нельзя будет еще как минимум три дня. Гражданам рекомендуют не покидать дома. Для этого власти продлили новогодние каникулы. Во всей провинции перестали регистрировать браки, чтобы избежать лишних столпотворений.