Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 человек. Выздоровели почти 11 000, инфицированных с начала вспышки новой пневмонии более 70 500. В клинике Ухани, где и началась эпидемия, заявили, что количество новых случаев заражения уже пять дней идет на спад. Там считают, что пик эпидемии пройден. Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с Ковид-19, запустили в производство в восточной провинции Чжэцзян. Предполагается, что препарат может помочь в лечении и профилактике нового коронавируса.