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Число жертв мощного наводнения в Таиланде достигло 12 человек
На юге Таиланда произошло сильнейшее за последние полвека наводнение. Его жертвами стали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.
По имеющейся информации, люди погибли в провинциях Наратхиват, Яла и Паттани. Министерство здравоохранения страны открыло 43 эвакуационных центра для помощи 7 тыс. человек. С прекращением дождей уровень воды в реках стал снижаться, однако в провинции Паттани все еще сохраняется угроза для жизни людей.
В целом последствия наводнения ощутили на себе свыше 260 тыс. жителей юга Таиланда.
Пострадавшие от наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда.
Фото:Bangkok Post
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