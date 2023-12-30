Число жертв мощного наводнения в Таиланде достигло 12 человек

На юге Таиланда произошло сильнейшее за последние полвека наводнение. Его жертвами стали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.



По имеющейся информации, люди погибли в провинциях Наратхиват, Яла и Паттани. Министерство здравоохранения страны открыло 43 эвакуационных центра для помощи 7 тыс. человек. С прекращением дождей уровень воды в реках стал снижаться, однако в провинции Паттани все еще сохраняется угроза для жизни людей.



В целом последствия наводнения ощутили на себе свыше 260 тыс. жителей юга Таиланда.



