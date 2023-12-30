ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Число жертв мощного наводнения в Таиланде достигло 12 человек

Число жертв мощного наводнения в Таиланде достигло 12 человек

На юге Таиланда произошло сильнейшее за последние полвека наводнение. Его жертвами стали 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

По имеющейся информации, люди погибли в провинциях Наратхиват, Яла и Паттани. Министерство здравоохранения страны открыло 43 эвакуационных центра для помощи 7 тыс. человек. С прекращением дождей уровень воды в реках стал снижаться, однако в провинции Паттани все еще сохраняется угроза для жизни людей.

В целом последствия наводнения ощутили на себе свыше 260 тыс. жителей юга Таиланда.

Пострадавшие от наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда.

Фото:Bangkok Post

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все