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Число жертв мощного землетрясения в Индонезии увеличилось до 35 человек

Более 600 пострадали. Эпицентр стихии магнитудой 6,2 располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. В регионе развернута масштабная поисковая операция: спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов. Землетрясение обрушило десятки зданий, среди них городская больница. Под обломками остаются врачи и пациенты. Зафиксировано не менее 26 афтершоков. В регионе объявлена угроза цунами.

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