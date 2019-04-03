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Число жертв наводнений в Иране возросло до 57 человек
Растет число жертв наводнений в Иране. Среди погибших 57 человек. Еще около полутысячи пострадали. Основной удар стихии пришелся на город Шираз. Многие реки вышли из берегов. Дома и объекты инфраструктуры разрушены. В настоящее время в десятках населенных пунктах на западе страны масштабное затопление. Проходит срочная эвакуация жителей около 70 деревень.
В провинции Голестан на северо-востоке Ирана за день выпало 70 % годовой нормы осадков. Всего непогода затронула 25 из 31 провинции страны. К спасательной операции подключилась армия, задействована военная техника. Связь с несколькими населенными пунктами пока не установлена. Дожди, которые обрушились на исламскую республику, считаются самыми сильными за последние 10 лет.
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