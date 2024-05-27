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Число жертв оползня в Папуа - Новой Гвинеи выросло до 2 тыс. человек
Власти Папуа - Новой Гвинеи уточнили, что число жертв оползня, который накрыл на рассвете одну из местных деревень, составило 2 тысячи человек. Трагедии такого чудовищного масштаба страна прежде не знала.
Сообщается, что тысячи тонн земли и камней погребли под собой деревню в момент, когда ее обитатели спали. Спастись не удалось никому. Число жертв продолжает уточняться. Вполне возможно, что и две тысячи погибших - не окончательная цифра.
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