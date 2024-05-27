Число жертв оползня в Папуа - Новой Гвинеи выросло до 2 тыс. человек

Власти Папуа - Новой Гвинеи уточнили, что число жертв оползня, который накрыл на рассвете одну из местных деревень, составило 2 тысячи человек. Трагедии такого чудовищного масштаба страна прежде не знала.

Сообщается, что тысячи тонн земли и камней погребли под собой деревню в момент, когда ее обитатели спали. Спастись не удалось никому. Число жертв продолжает уточняться. Вполне возможно, что и две тысячи погибших - не окончательная цифра.