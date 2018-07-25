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Число жертв пожара в Греции продолжает расти
В Греции сегодня первый день траура. В списке жертв пожаров - около 80 человек, свыше 170 пострадали. В стране идут поисково-спасательные работы. Распространению огня по сосновым лесам способствовал сильный ветер. Повсюду - обугленные деревья и кустарники, разрушенные дома, испепеленные автомобили. Многие жители приморских поселков спасались от огня и дыма на мелководье. К сожалению, многим не удалось. Больницы переведены на усиленный режим работы. В столичной области Аттика был объявлен режим ЧП.
Анастасия Калогоропулу, донор крови: "Очень страшно наблюдать за тем, что произошло. Каждый день растет число погибших и пропавших без вести. Я хочу помочь пострадавшим хотя бы тем, что сдам кровь для переливания".
Ожидается, что число жертв увеличится, так как много людей числятся пропавшими без вести. Процесс идентификации останков затруднен из-за того, что многие тела полностью обуглены. Помощь в борьбе с пожарами оказывают страны Евросоюза - они предоставили оборудование для ликвидации огня.
Напомним, белорусы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации в Греции, могут обратиться в посольство нашей страны в Болгарии. На данный момент, по информации посольства, обращений за помощью от граждан Беларуси не поступало.
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