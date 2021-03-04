Число жертв протестов в Мьянме растет

Люди продолжают гибнуть в неспокойной Мьянме. В результате жесткого подавления очередных протестов скончались минимум 38 человек. По некоторым данным, военные применили против людей пистолеты-пулеметы. Среди погибших и раненых в городах Мандалай и Монива много людей с пулевыми ранениями в грудь и в голову. Спецпосланник Генсека ООН в Мьянме называет этот день самым кровавым с начала военного переворота в стране. Действия хунты, захватившей власть, становятся все агрессивнее и беспощаднее. Количество жертв только за последние несколько суток превысило полсотни человек