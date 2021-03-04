3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Число жертв протестов в Мьянме растет
Люди продолжают гибнуть в неспокойной Мьянме. В результате жесткого подавления очередных протестов скончались минимум 38 человек. По некоторым данным, военные применили против людей пистолеты-пулеметы. Среди погибших и раненых в городах Мандалай и Монива много людей с пулевыми ранениями в грудь и в голову. Спецпосланник Генсека ООН в Мьянме называет этот день самым кровавым с начала военного переворота в стране. Действия хунты, захватившей власть, становятся все агрессивнее и беспощаднее. Количество жертв только за последние несколько суток превысило полсотни человек
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП