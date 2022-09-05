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Число жертв разрушительного землетрясения на юго-западе Китая возросло до 46

Число жертв разрушительного землетрясения на юго-западе Китая возросло до 46

В результате землетрясения, произошедшего 5 сентября в провинции Сычуань (юго-запад Китая), погибли 46 человек, свыше 50 получили ранения. Как минимум 16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

В районе бедствия проводятся поисково-спасательные работы. Десятки человек были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Власти направили в уезд Лудин, наиболее пострадавший от землетрясения, гуманитарную помощь.

Фото Синьхуа

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