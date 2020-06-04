Число жертв шторма "Аманда" возросло до 26 человек

Смертоносный шторм "Аманда" в Центральной Америке унес 26 жизней. Большинство погибших в Сальвадоре (20 человек), около 8 тысяч местных жителей были эвакуированы в приюты. В стране объявлен красный (максимальный) уровень опасности. В эти же сутки в регионе разбушевался еще один шторм - "Кристобаль". Он движется на юго-восток вдоль побережья Мексики. Всего от наводнений и селей в Сальвадоре, по предварительным подсчетам, пострадало около 24 тысяч семей. В Гондурасе погибли 4 человека, в Гватемале 2, разрушены около 500 домов.



