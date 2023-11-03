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Число жертв шторма "Киаран" на северо-западе Европы растет
Во власти разрушительной стихии. Число жертв шторма "Киаран" на северо-западе Европы растет - известно о десяти погибших.
По последним данным, буря унесла жизни 3 человек в итальянской Тоскане. Работник пожарной службы числится пропавшим без вести. Проливные дожди там привели к серьезным наводнениям.
Ранее в результате последствий шторма "Киаран" два человека погибли во Франции: водитель грузовика, на который упало дерево, и 70-летний мужчина. Летальные исходы из-за шторма зарегистрированы также в Бельгии, Нидерландах и Германии.
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