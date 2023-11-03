Во власти разрушительной стихии. Число жертв шторма "Киаран" на северо-западе Европы растет - известно о десяти погибших.

По последним данным, буря унесла жизни 3 человек в итальянской Тоскане. Работник пожарной службы числится пропавшим без вести. Проливные дожди там привели к серьезным наводнениям.