ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Число жертв шторма "Киаран" на северо-западе Европы растет

Во власти разрушительной стихии. Число жертв шторма "Киаран" на северо-западе Европы растет - известно о десяти погибших.

По последним данным, буря унесла жизни 3 человек в итальянской Тоскане. Работник пожарной службы числится пропавшим без вести. Проливные дожди там привели к серьезным наводнениям.

Ранее в результате последствий шторма "Киаран" два человека погибли во Франции: водитель грузовика, на который упало дерево, и 70-летний мужчина. Летальные исходы из-за шторма зарегистрированы также в Бельгии, Нидерландах и Германии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все