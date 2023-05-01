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Число жертв среди мирного населения при вооруженных столкновениях в Судане возросло до 436 человек

Число жертв среди мирного населения при вооруженных столкновениях в Судане возросло до 436 человек

В результате столкновения между армией и силами быстрого реагирования в Судане погибли 436 мирных граждан, пострадали 2 174 человек. Такие цифры в понедельник озвучили в профсоюзе врачей Судана, сообщает ТАСС.

Медики подчеркнули, что приведенные данные могут быть неполными, поскольку зарегистрировать всех погибших и раненых не представляется возможным "из-за ситуации в сфере безопасности".

В городе Эль-Генейна, например, не работает ни одно медицинское учреждение. С 20 апреля там в результате столкновений десятки человек погибли и сотни получили ранения. Подсчет жертв и пострадавших на данный момент не завершен, говорят врачи.

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