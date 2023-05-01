Число жертв среди мирного населения при вооруженных столкновениях в Судане возросло до 436 человек

В результате столкновения между армией и силами быстрого реагирования в Судане погибли 436 мирных граждан, пострадали 2 174 человек. Такие цифры в понедельник озвучили в профсоюзе врачей Судана, сообщает ТАСС.

Медики подчеркнули, что приведенные данные могут быть неполными, поскольку зарегистрировать всех погибших и раненых не представляется возможным "из-за ситуации в сфере безопасности".

