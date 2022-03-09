Число жертв теракта в пакистанском Пешаваре увеличилось до 56 человек. Взрыв прогремел в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Почти 200 прихожан получили ранения. Десятки находятся в больницах.



Ответственность за преступление на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство". Соболезнование родным и близким погибших направил Президент Беларуси. С большой скорбью узнаю о том, как мирные люди становятся жертвами террористов, которые не гнушаются постыдными средствами достижения своих целей, - говорится в соболезновании. Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

