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Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 26
Растет число жертв трагедии в Магнитогорске. Погибших уже 26 - среди них трое детей. Судьба еще 15 человек неизвестна. Сегодня в Челябинской области России день траура. Жители города несут цветы, свечи и мягкие игрушки к месту гибели людей. Стихийный мемориал появился через дорогу от разрушившегося утром 31 декабря 10-этажного жилого дома. В больницах остаются 6 пострадавших, в том числе 11-месячный ребенок. Спасатели нашли его спустя сутки после трагедии. Состояние всех стабильное, ребенок с мамой в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Разбор завалов продолжается. К поиску присоединилась спецтехника. Работать приходится максимально осторожно - в любую минуту верхние этажи могут рухнуть. Основная версия случившегося - взрыв бытового газа. Первые похороны жертв трагедии пройдут 4 января.
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