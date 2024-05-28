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Число жертв циклона "Ремаль" в Бангладеш и Индии превысило 17 человек
Число жертв циклона "Ремаль" в Бангладеш и северо-восточных штатах Индии превысило 17 человек.
Проливные дожди привели к тому, что разлившиеся реки затопили десятки городов. 800 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, без электричества остались 15 млн жителей региона.
Есть многочисленные пропавшие без вести, судьба которых пока неизвестна.
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