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Число жертв циклона "Ремаль" в Бангладеш и Индии превысило 17 человек

Число жертв циклона "Ремаль" в Бангладеш и северо-восточных штатах Индии превысило 17 человек.

Проливные дожди привели к тому, что разлившиеся реки затопили десятки городов. 800 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, без электричества остались 15 млн жителей региона.

Есть многочисленные пропавшие без вести, судьба которых пока неизвестна.

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