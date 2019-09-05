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Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20

Список погибших увеличивается по мере разбора завалов. Стихия ранее обрушилась на побережье острова Абако в северной части Багамского архипелага. Порывы ветра достигали 354 километров в час, что вызвало здесь многочисленные разрушения и наводнения. Тысячи местных жителей остались без крова. Затоплены многие дороги и аэропорты. Оборваны линии электропередачи.

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