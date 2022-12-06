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Число жертв в результате схода оползня в Колумбии увеличивается

В Колумбии растет число погибших в результате схода оползня.

По данным МВД страны, опознаны уже 33 жертвы, трое из них - дети. Спецслужбам также удалось спасти 9 человек, четверо находятся в критическом состоянии. На месте ЧП продолжается спасательная операция.

Смертоносный оползень обрушился на автомагистраль в департаменте Рисаральда. Под завалами оказались пассажирский автобус и несколько автомобилей.

Фото:pixabay.com

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