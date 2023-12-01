Число жертв в секторе Газа в течение трех часов после завершения перемирия выросло до 32. Как заявили в минздраве анклава, большинство пострадавших - женщины и дети. В Израиле отметили, ХАМАС нарушил перемирие, открыв огонь по израильской территории и не выполнил обязательств по освобождению всех женщин-заложниц. Поэтому цели будут достигнуты военным путем. Тем не менее, по сообщениям CNN, несмотря на возобновление боевых действий, переговоры по обмену пленными в секторе Газа продолжаются.