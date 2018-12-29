Число жертв взрыва автобуса в Каире увеличилось до четырех

Это трое туристов из Вьетнама и экскурсовод-египтянин. Еще 11 получили ранения. Напомним, ЧП произошло в районе пирамид Гизы. Рядом с туристическим автобусом, который отклонился от запланированного маршрута, привели в действие дистанционно взрывное устройство. Туристы ехали к пирамидам, чтобы увидеть световое шоу. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.