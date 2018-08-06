3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек
Мощные подземные толчки произошли на острове Ломбок накануне. Их магнитуда была около 7 баллов. Толчки почувствовали и на популярном туристическом острове Бали. Однако особенно пострадал район Восточный Ломбок. Здесь повреждены тысячи домов. Предыдущее землетрясение в регионе случилось ровно неделю назад. Тогда также погибли десятки человек.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов