Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 80 человек

Мощные подземные толчки произошли на острове Ломбок накануне. Их магнитуда была около 7 баллов. Толчки почувствовали и на популярном туристическом острове Бали. Однако особенно пострадал район Восточный Ломбок. Здесь повреждены тысячи домов. Предыдущее землетрясение в регионе случилось ровно неделю назад. Тогда также погибли десятки человек.