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Число жертв землетрясения в Индонезии продолжает расти

Погибли уже 347 человек. Еще более полутора тысячи госпитализированы в тяжелом состоянии. В регионе продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами все еще могут находиться люди. Спасатели не исключают, что список жертв будет пополняться. Напомним, подземные толчки магнитудой 7 баллов сотрясли Индонезию в воскресенье. В эпицентре стихии оказался туристический остров Ломбок. Там разрушено около 40 тысяч зданий.

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