Число жертв землетрясения в Китае возросло до 149

Число погибших в результате самого мощного за последние годы землетрясения в Китае возросло до 149, сообщает ABC News со ссылкой на CCTV.

Число погибших в городе Дунхай в провинции Цинхай в воскресенье увеличилось на одного человека - до 32. В соседнем Ганьсу зарегистрировано 117 погибших. Также спасатели продолжают поиски двух людей, которые числятся пропавшими без вести, пишет БЕЛТА.

Всего в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего 18 декабря на территории поселка Люгоу провинции Ганьсу, около 1 тыс. человек получили ранения. Были разрушены более 14 тыс. домов.

Это землетрясение в Китае признали самым разрушительным за последние девять лет.