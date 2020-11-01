Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти

Стало известно о 51 погибшем. Спасатели в Измире извлекли еще несколько тел из-под обломков дома. Люди могут оставаться под завалами еще восьми зданий, там без перерывов на ночь продолжаются поисково-спасательные работы. Напомним, в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах.