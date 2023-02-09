Число жертв землетрясения в Турции выросло до 14 014

Количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции увеличилось до 14 014 человек. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет БелТА.

"На данный момент число погибших составляет 14 014, раненых - 63 794 человека", - заявил турецкий лидер.

6 февраля рано утром произошло землетрясение магнитудой 7,7 в турецкой провинции Кахраманмараш. По словам президента Турции, оно стало самым сильным с 1939 года. Далее последовали еще землетрясения.

В стране объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 пострадавших провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.