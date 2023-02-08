Число жертв землетрясения в Турции выросло до 7 108, в Сирии погибли более 1 500 человек

В Турции вновь произошли подземные толчки. В центральной части страны зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6. Ранее сообщалось, что афтершоки могут длиться около 10-15 дней. Количество жертв стихийного бедствия в стране уже 7 108. Ранены более 38 тысяч жителей.

Сколько еще людей остается под завалами - неизвестно, некоторые из них призывают о помощи в соцсетях. В интернете появляется все больше ужасающих кадров: падающие дома, паника и хаос.

Около 380 тысяч человек размещены в убежищах. Многие ночуют на улице. Для них волонтеры и армия разворачивают палатки и полевые кухни.

Раненых транспортируют на самолетах из зоны бедствия, все местные больницы переполнены. В пострадавшие районы прибывает техника и спасатели, к которым присоединяются волонтеры.