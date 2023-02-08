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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 7 108, в Сирии погибли более 1 500 человек
В Турции вновь произошли подземные толчки. В центральной части страны зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6. Ранее сообщалось, что афтершоки могут длиться около 10-15 дней. Количество жертв стихийного бедствия в стране уже 7 108. Ранены более 38 тысяч жителей.
Сколько еще людей остается под завалами - неизвестно, некоторые из них призывают о помощи в соцсетях. В интернете появляется все больше ужасающих кадров: падающие дома, паника и хаос.
Около 380 тысяч человек размещены в убежищах. Многие ночуют на улице. Для них волонтеры и армия разворачивают палатки и полевые кухни.
Раненых транспортируют на самолетах из зоны бедствия, все местные больницы переполнены. В пострадавшие районы прибывает техника и спасатели, к которым присоединяются волонтеры.
В соседней Сирии ситуация еще тяжелее: из-за американских санкций использование техники ограничено. Там, по последним данным, жертвами землетрясения стали более полутора тысяч человек, пострадавших свыше 3,5 тысячи.
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