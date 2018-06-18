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Число жертв землетрясения в японской Осаке превысило 200 человек
Погибли трое жителей. Травмы разной степени тяжести получили жители четырех префектур, хотя толчки ощущались в одиннадцати регионах. При этом сильных разрушений нет, угрозу цунами исключили.
"Наша приоритетная задача сейчас заключается в том, чтобы спасти жизни людей. На это направлены все усилия японского правительства. Мы ведем работу с ведомствами. Также мы трудимся над тем, чтобы получать наиболее точную и проверенную информацию, которую, в свою очередь, будем доводить до общественности. Соответствующие распоряжения об этом отданы".
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Японии сегодня утром. Его очаг залегал на глубине 13 километров. Около 170 тысяч домов остались без электроэнергии. Остановилось движение поездов и метро. Отменены рейсы в аэропорту.
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