Число жертв землетрясения в японской Осаке превысило 200 человек

"Наша приоритетная задача сейчас заключается в том, чтобы спасти жизни людей. На это направлены все усилия японского правительства. Мы ведем работу с ведомствами. Также мы трудимся над тем, чтобы получать наиболее точную и проверенную информацию, которую, в свою очередь, будем доводить до общественности. Соответствующие распоряжения об этом отданы".