ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Число жертв железнодорожной катастрофы в Турции возросло до 24

Число жертв железнодорожной катастрофы на северо-западе Турции возросло до 24. По последним данным, пострадали 338 пассажиров. Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. Трагедия произошла вчера. Пассажирский поезд следовал из Капыкуле в Стамбул. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись из-за ливней: они размыли грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все