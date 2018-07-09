Число жертв железнодорожной катастрофы в Турции возросло до 24

Число жертв железнодорожной катастрофы на северо-западе Турции возросло до 24. По последним данным, пострадали 338 пассажиров. Поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена. Трагедия произошла вчера. Пассажирский поезд следовал из Капыкуле в Стамбул. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись из-за ливней: они размыли грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой.