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В детстве Трамп получал мало внимания родителей. 950 тыс читателей уже заинтересовались трудным детством Дональда
В США готовят к публикации мемуары, обреченные стать бестселлером. Более 950 тысяч экземпляров книги Мэри Трамп, племянницы главы Белого дома, были заказаны еще до выхода в свет. Сама Мэриубежденная политическая противница дядюшки. В канун публикации своих мемуаров она обратилась к Дональду Трампу с призывом уйти в отставку. По ее словам, в детстве мальчик получал мало внимания от родителей - его мать болела, отец был занят бизнесом. Дональд вырос крайне корыстолюбивым: не замечает людей, всюду видит только деньги и потому категорически не способен руководить страной.
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