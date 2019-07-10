Члены МАГАТЭ собрались сегодня на экстренное заседание по Ирану

Совет управляющих организации в закрытом режиме обсуждает ядерную программу Исламской Республики. Тегеран ранее предупредил, что снимает с себя ограничение по степени обогащения урана. В дальнейшем он может пересмотреть и другие условия ядерной сделки, объявили в МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что такие меры не нарушают условия договора. Иран стал приостанавливать выполнение ядерного соглашения после выхода из нее Соединенных Штатов. Вашингтон же обвинил Иран в нарушении договоренностей и вновь ввел против республики санкции.