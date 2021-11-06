Кадры из приграничных территорий "колыбели демократии". Беженцев, идущих за обещанной лучшей жизнью, в Соединенных Штатах попросту не допускают даже к границе. Так, накануне члены Нацгвардии Мексики жестко оттеснили караван мигрантов. Нелегалы начали бросать в силовиков камни и палки. Начались столкновения. Один полицейский и несколько мигрантов получили ранения.