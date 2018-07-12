Члены правительства Хорватии пришли на заседание в майках своей сборной по футболу

Сегодня они нарушили официальный дресс-код и пришли на заседание в майках своей сборной по футболу. Так чиновники, включая премьер-министра, решили отметить победу сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира над Англией. И сейчас, конечно, надеются на победу в финале над Францией 15 июля.