За неделю до выборов в европарламент члены правых партий из 11 стран ЕС вышли на митинг. Несколько тысяч человек из Италии, Германии, Финляндии, Голландии и Франции собрались на центральной площади Милана. Согласно опросам, "Национальное объединение" Марин Ле Пен вместо нынешних шести мест в европарламенте получит 26. Избиратели Пятой республики голосуют за прагматизм - низкие налоги и борьбу с нелегальной миграцией. В целом же на выборах, которые пройдут в конце следующей недели, правым партиям из стран Старого Света предрекают значительный успех.