ЧП на юге Москвы. Автомобиль взорвался на улице Кировоградской. По данным СМИ, взрыв прогремел во время движения. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте заложили под водительское сиденье. Машина успела проехать меньше 500 м. В машине находился бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Сам Азаров не сомневается, кто именно стоит за этим покушением.

Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.):

"У меня ни капли нет сомнений, что это работа киевских спецслужб, их, так сказать, агентуры на территории России. Абсолютно никаких сомнений нет. Сергей - это блестящий специалист по Украине, блестящий журналист. Он практически чуть ли не каждый день публиковал мощные аналитические материалы, разоблачающие киевский режим".

Врачи борются за жизнь Сергея Заворотного, однако его состояние оценивается как критическое. Он находится в коме. Сообщалось, что у пострадавшего серьезные травмы головы, рук и ног. Возбуждено уголовное дело.