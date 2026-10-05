ЧП в небе над Ирландией: пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Экипаж самолета British Airways, который следовал из Лондона в Чикаго, объявил об аварийной ситуации. Самолет стал резко снижаться над Ирландией.

Как сообщает популярный международный сетевой ресурс и новостной портал об авиации AirLive, был передан код 7700, который используется для обозначения общей чрезвычайной ситуации.



Международный портал об авиации отмечает, что протокол контролируемого быстрого снижения часто указывает на разгерметизацию кабины.

Борт сбрасывает топливо, чтобы снизить вес перед посадкой в Лондоне.