ЧП в Нью-Йорке: Бруклинский мост загорелся во время фейерверка

Салют в Нью-Йорке поджег Бруклинский мост. Пиротехническое шоу в честь Дня независимости Америки пошло не по плану.

Во время фейерверка на пешеходной части знаменитой переправы началось возгорание. Едва отгремели последние залпы, к ликвидации ЧП приступили экстренные службы.

Пожарным понадобилось всего несколько секунд, чтобы полностью потушить конструкцию. По данным полиции, пострадавших нет. Местные СМИ уточняют: мост не получил существенных повреждений, он остается безопасным.