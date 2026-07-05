ЧП в Нью-Йорке: Бруклинский мост загорелся во время фейерверка
Автор:Редакция news.by
Салют в Нью-Йорке поджег Бруклинский мост. Пиротехническое шоу в честь Дня независимости Америки пошло не по плану.
Во время фейерверка на пешеходной части знаменитой переправы началось возгорание. Едва отгремели последние залпы, к ликвидации ЧП приступили экстренные службы.
Пожарным понадобилось всего несколько секунд, чтобы полностью потушить конструкцию. По данным полиции, пострадавших нет. Местные СМИ уточняют: мост не получил существенных повреждений, он остается безопасным.