ЧП на севере Индии: из-за оползня обрушилось семиэтажное здание

В городе Шимли семиэтажное здание сложилось как карточный домик. Проливные дожди спровоцировали сход оползня. Незадолго до трагедии власти призвали жильцов немедленно покинуть квартиры. Однако все ли успели эвакуироваться - пока неизвестно. О погибших и пострадавших информации не поступало.