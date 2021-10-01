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ЧП на севере Индии: из-за оползня обрушилось семиэтажное здание

В городе Шимли семиэтажное здание сложилось как карточный домик. Проливные дожди спровоцировали сход оползня. Незадолго до трагедии власти призвали жильцов немедленно покинуть квартиры. Однако все ли успели эвакуироваться - пока неизвестно. О погибших и пострадавших информации не поступало.

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