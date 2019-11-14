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ЧП на юге Афин: загорелись две яхты

Огонь начался на заброшенном судне и быстро перекинулся на другое, стоявшее рядом. Есть вероятность, что могут загореться и остальные яхты. Пожарные стараются этого не допустить. Сейчас с пламенем борются 18 огнеборцев на шести машинах.

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