ЧП с танкером у берегов Норвегии

Новое ЧП с грузовым танкером - на этот раз у берегов Норвегии. Голландское судно, перевозившее нефть, потеряло ход и стало сильно крениться вбок. Существует риск полного опрокидывания не только из-за сильного крена, но и из-за неспокойного моря - высота волн достигает 15 метров. Принято решение эвакуировать экипаж. Если судно все-таки перевернется, в воде может оказаться 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива.