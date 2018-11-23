ЧП в аэропорту Боливии

В авиагавани города Эль-Альто без предупреждения совершил экстренную посадку перуанский пассажирский самолет. Во время жесткого приземления у лайнера взорвались задние шины. К взлетно-посадочной полосе были направлены пожарные расчеты. Возгорания удалось избежать. Затем подъемный кран отбуксировал воздушное судно в безопасное место. Никто из находившихся на борту 127-ми пассажиров и членов экипажа не пострадал.