ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЧП в аэропорту немецкого Франкфурта

Сотни пассажиров эвакуировали. Причина - пассажир, который прошел в зону посадки, минуя пункты досмотра. Полиция задержала нарушителя. Работа аэропорта возвращается в нормальный режим.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все