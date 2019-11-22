ЧП в аэропорту Одессы

Из-за сильного ветра боинг, летевший из Стамбула, был вынужден уйти на второй заход, который закончился аварией. При посадке у самолета оторвало стойку шасси и он выкатился со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 136 пассажиров. Всех эвакуировали по надувным трапам. Информации о пострадавших нет.



