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ЧП в аэропорту Сочи

Пассажирский боинг после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По последним данным, пострадали 18 человек, среди них трое детей. Кадры пожара удалось заснять очевидцам.

164 пассажира, находящихся на борту, были экстренно эвакуированы. Во время спасательной операции скончался сотрудник аэропорта. У него случился сердечный приступ.

Вероятной причиной аварийной посадки могла стать плохая погода. В момент ЧП шел сильный ливень. Боинг скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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