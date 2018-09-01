ЧП в аэропорту Сочи

Пассажирский боинг после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По последним данным, пострадали 18 человек, среди них трое детей. Кадры пожара удалось заснять очевидцам.

164 пассажира, находящихся на борту, были экстренно эвакуированы. Во время спасательной операции скончался сотрудник аэропорта. У него случился сердечный приступ.