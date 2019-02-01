ЧП в аэропорту Токио

Самолет при посадке скатился с рулежной дорожки. Лайнер прилетел из Нью-Дэли - на его борту находились две сотни человек. К счастью, никто не пострадал. Причиной стал выпавший накануне снег. Он спровоцировал сильное обледенение полосы.

