ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЧП в аэропорту Токио

Самолет при посадке скатился с рулежной дорожки. Лайнер прилетел из Нью-Дэли - на его борту находились две сотни человек. К счастью, никто не пострадал. Причиной стал выпавший накануне снег. Он спровоцировал сильное обледенение полосы.

А в Нью-Джерси из-за холода спасатели тушили пожар 5 часов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все