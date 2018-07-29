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ЧП в аэропорту Вануату
Посадка внутреннего рейса в столичной авиагавани едва не закончилась катастрофой. Как сообщается, при посадке у пассажирского самолета авиакомпании "Эйр Вануату" отказал двигатель. В результате технических неисправностей в салоне воздушного судна произошло задымление. Пилоты смогли приземлиться, но лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы.
Воздушное судно на скорости врезалось в два стоящих на парковке самолета. Один из них восстановлению не подлежит. Отметим, что в момент аварии на борту пассажирского самолета находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал. Местные власти проводят расследование по факту происшествия.
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