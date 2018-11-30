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ЧП в аэропорту Вьетнама

При посадке у Airbus A321 компании "ВьетДжет Эйр" оторвались колеса переднего шасси. На борту находились 207 пассажиров. Их эвакуировали по надувным трапам. Шестеро получили травмы и обратились за медпомощью. Начато расследование происшествия.

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