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ЧП в американском Сакраменто

С рельсов сошел пассажирский поезд системы легкого метро. Травмы получили 27 человек, 13 из них госпитализированы. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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