ЧП в бельгийском городе Гент не рассматривается в качестве теракта

ЧП произошло и в бельгийском городе Гент. Здесь на прохожих с ножом набросилась женщина. Двое мужчин были ранены. Находившийся по близости полицейский патруль ранил преступницу. Она задержана. Нападение не рассматривается в качестве теракта.