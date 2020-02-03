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ЧП в бельгийском городе Гент не рассматривается в качестве теракта

ЧП произошло и в бельгийском городе Гент. Здесь на прохожих с ножом набросилась женщина. Двое мужчин были ранены. Находившийся по близости полицейский патруль ранил преступницу. Она задержана. Нападение не рассматривается в качестве теракта.

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