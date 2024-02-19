ЧП в Белграде: самолет со 132 пассажирами вылетел из аэропорта с пробитым фюзеляжем

В аэропорту Белграда произошло ЧП. Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетевший в Дюссельдорф, врезался в огни взлетно-посадочной полосы, сильно повредил крыло и фюзеляж, однако все равно поднялся в воздух. Лайнер сделал несколько кругов над аэропортом, сбросил топливо и примерно через 55 минут приземлился с горящей обшивкой.