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ЧП в Белграде: самолет со 132 пассажирами вылетел из аэропорта с пробитым фюзеляжем

В аэропорту Белграда произошло ЧП. Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетевший в Дюссельдорф, врезался в огни взлетно-посадочной полосы, сильно повредил крыло и фюзеляж, однако все равно поднялся в воздух. Лайнер сделал несколько кругов над аэропортом, сбросил топливо и примерно через 55 минут приземлился с горящей обшивкой.

На борту находились 132 пассажира. После посадки их экстренно эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

В обстоятельствах разбираются специалисты. Предварительная версия - ошибка в расчете маршрута.

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