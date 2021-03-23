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ЧП в Индии: на стадионе рухнула трибуна со зрителями

В городе Сурьяпет обрушилась трибуна на стадионе. Все случилось во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре "Кабадди". Помост, на котором находилось около тысячи человек, сложился под весом зрителей. Около сотни пострадавших. Они доставлены в больницы.

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