ЧП в Индии: на стадионе рухнула трибуна со зрителями

В городе Сурьяпет обрушилась трибуна на стадионе. Все случилось во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре "Кабадди". Помост, на котором находилось около тысячи человек, сложился под весом зрителей. Около сотни пострадавших. Они доставлены в больницы.